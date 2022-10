In fase di ultimazione le opere di riqualificazione delle acque del Lago Sirio, uno dei luoghi più amati dagli eporediesi e centro delle strategie di valorizzazione paesaggistica e naturalistica del nostro territorio.

Nella giornata di venerdì 28 ottobre sono stati posati i tubi che completano i lavori.

Tali opere sono in gran parte finanziate da un bando regionale per interventi di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi vinto dalla Città di Ivrea, in partenariato con il Comune di Chiaverano e Cascinette d’Ivrea e la Città Metropolitana di Torino, grazie al quale sono stati assegnati dalla [...]





