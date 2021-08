Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Giorno dopo giorno, va delineandosi l’organico della Pallacanestro Chivasso, squadra iscritta al campionato di serie C Silver. Non faranno più parte della formazione biancoverde Alessandro Volpe, Lorenzo Cirla, Federico Cester e Luca Ratto. Confermatissimi, invece, capitan Andrea Vettori, cuore e anima chivassese alla ventitreesima stagione consecutiva in biancoverde, e Mattia Delli Guanti, guardia di grande dinamismo, intensità e fantasia che sarà uno dei punti fermi della formazione agli ordini di coach Wannes Pomelari.