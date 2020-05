Rudi Cena: “Al momento c’è ancora incertezza sulla ripartenza”

Per l’ASD Pallacanestro Chivasso la ripresa dell’attività è al momento ancora lontana. Con la chiusura delle scuole al sodalizio biancoverde è venuto a mancare il PalaBlatta, la struttura da sempre utilizzata dalla fondazione targata 1974, ma il ritorno al rimbalzo della palla a spicchi rimane incerto. “Ora come ora le linee guida per quello che concerne gli allenamenti degli sport di squadra sono ancora abbastanza deficitarie. Se dal Comune di Chivasso ci daranno l’autorizzazione da giugno proveremo a fare qualche allenamento individuale nei campi all’aperto del Palalancia, ma al momento c’è tanta incertezza sul futuro e rimaniamo in attesa di comunicazioni da parte della Federazione” esordisce con un po’ di rammarico il presidente dei chivassesi Rudi Cena.

Il presidente della FIP Giovanni Petrucci sta lavorando in sintonia con il Consiglio Federale per definire delle linee guida specifiche per il gioco della pallacanestro in stretta collaborazione con il Politecnico di Torino. Linee guida che saranno rese note appena possibile, magari già dopo la riunione in videoconferenza che si terrà il 5 giugno. Per affrontare la ripartenza della pallacanestro c’è la possibilità che quest’estate, in caso di restrizioni e nel caso le autorità lo permettano, di riportare questo sport alle origini, ovvero quello di ritornare a giocare all’aperto. In attesa ritornare di PalaBlatta, la Pallacanestro Chivasso spera di tornare al più presto all’attività. “Quella di giocare all’aperto potrebbe essere una soluzione da attuare. Si sta testando anche una mascherina specifica da utilizzare in allenamento e in partita che consentirebbe di prevenire il contagio fra i giocatori, senza gravare troppo sulla performance sportiva e garantendo una buona respirazione. Restiamo alla finestra in attesa che vengano prese le decisioni del caso”.

Commenti