BASKET. Niente da fare per i Borello Kangaroos a Nizza Monferrato

Sabato 21 dicembre si è giocata a Nizza Monferrato l’ultima partita di campionato del 2019 dei Borello Kangaroos. Una partita dove i gassinesi si sono presentati con soli 8 giocatori e senza 2002: dopo due periodi a senso unico per i padroni di casa (51-9), dalla terza frazione di gioco i gassinesi hanno dato tutto, limitando il gioco degli avversari e rendendosi protagonisti di ottime azioni, per il 74-30 finale. Il 2020 potrà essere un buon anno per i ragazzi di ATP Gassino che potranno proseguire il loro percorso di crescita sportiva ed educativa.

Commenti