Il Settore Giovanile del CIA organizza la Referee Jr Cup, un torneo virtuale nato per aggregare i ragazzi in questo difficile momento e per coinvolgere tutte le componenti del mondo federale. Tutte le Regioni si sfideranno in gare che verteranno sul regolamento e che vedranno coinvolti giovani tesserati e i loro Istruttori, sia regionali che provinciali. Così Gianpaolo Mastromarco, presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro: “La Referee Jr Cup è una fantastica iniziativa del CIA nazionale in un momento difficile per tutte componenti del nostro mondo cestistico e dunque anche del settore arbitrale. Sfidarsi a “suon di regolamento” credo sia un’idea geniale, che non solo creerà grande competizione nei ranghi arbitrali, ma accrescerà il “senso di appartenenza” dei nostri ragazzi e ragazze in grigio nei confronti di ciascun Comitato Regionale.

