BASKET. L’Under 12 dei Kangaroos passa in casa del Cavagnolo

Bel successo della formazione Under 12 dei Kangaroos che si impone per 32-28 sui pari età di Cavagnolo. Partenza sprint per i canguri che si portano subito in vantaggio in doppia cifra grazie ad una difesa attenta e buone trame offensive. Il tema tattico non muta nel secondo periodo, mentre nel terzo Cavagnolo infila 8 punti in fila e si porta sul -4. Ultimo quarto molto combattuto, difese arcigne per entrambe le squadre, ma i padroni di casa restano lucidi e mantengono il vantaggio fino alla sirena finale.

Cresce l’intesa di squadra – anche se a volte si cade in qualche iniziativa personale di troppo -, cresce la personalità dei ragazzi, e aumenta la capacità le leggere le situazioni sul campo.

Commenti