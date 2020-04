BASKET. Le decisioni del Consiglio Federale del 15 aprile

Il presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro Gianpaolo Mastromarco si è rivolto con una lettera a tutte le società piemontesi per condividere quanto emerso dal Consiglio Federale tenutosi nella giornata di mercoledì 15 aprile.

Di seguito vi riportiamo le parole dello stesso Gianpaolo Mastromarco:

“Cari Presidenti,

il Consiglio Federale riunitosi nella giornata di ieri ha dato un primo segnale per offrire il massimo sostegno alle Società per il prosieguo dell’attività individuando circa 4.000.000€ tra le economie rinvenute nel budget “centrale” a seguito della cancellazione di gran parte delle attività, consentendo così la cancellazione di quei costi definiti “trasversali” a carico di tutte le Società.

Pertanto per la stagione 2020/2021 non sarà previsto alcun contributo per:

affiliazione;

iscrizione al campionato;

abbinamento;

tesseramento gare CNA;

tesseramento per tutti gli atleti/e di età compresa tra i 5 e i 20 anni

Per quanto riguarda la formazione degli atleti, questa verrà riconosciuta a tutti coloro che nella stagione sportiva 2019/2020 saranno stati inseriti in lista R anche solo per una gara.

In ultimo, al fine di perequare le posizioni di tutti i club, fermo restando il rimborso diretto del saldo a credito su ciascuna scheda contabile, è stata prevista una rata “straordinaria”, che prevederà il saldo di ogni posta debitoria delle società nei confronti della Federazione: la scadenza è fissata per mercoledì 27 maggio 2020.

In caso di pagamento effettuato fra il 28 maggio 2020 e il 3 giugno 2020 verranno attribuiti tre punti di penalizzazione nel massimo campionato a cui la società prenderà parte nella stagione 2020/2021.

In caso di parziale pagamento, mancato pagamento o pagamento in qualsiasi momento successivo al 3 giugno 2020, i club perderanno la possibilità di partecipare nella stagione 2020/2021 al massimo campionato cui avevano precedentemente diritto e potranno pertanto prendere parte ai soli campionati a libera partecipazione.

Riteniamo che, prendendo spunto dai suggerimenti della Consulta dei presidenti, in questa maniera si sia cercato di dare risposte concrete, tangibili e immediate a tutte le società, di ogni ordine e grado, con il corretto principio della imparzialità.

Cercheremo di continuare a seguire questa strada nel reperimento di risorse che ci consentano di attenuare le forti criticità economiche generate dall’emergenza sanitaria, anche attraverso futuri interventi, sia coinvolgendo il Coni ed il Governo per argomenti di loro competenza, sia agendo a livello regionale cercando di ottenere le autonomie utili alle proposte che vorremmo mettere in campo.

Un caro saluto!”

