Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato ufficialmente il calendario di programmazione per le attività Senior femminili e maschili per quanto riguarda l’anno sportivo 2020-2021. In campo femminile, le società di serie B e C si ritroveranno martedì 30 giugno alle ore 19.30 presso il Centro Sportivo Sport Club Venaria. Spostando l’attenzione tra i maschi, appuntamento fissato per martedì 7 luglio alle ore 20.00 presso la Sala Conferenze del PalaCollegno per le compagini di Serie C Gold e serie C Silver, mentre le formazioni di serie D si incontreranno giovedì 9 luglio, sempre alle ore 20.00 nella location della Sala Conferenze del PalaCollegno.

L’invito è rivolto anche a quelle società che hanno già richiesto un riposizionamento per la loro categoria.

