Il sindaco di Chivasso Claudio Castello ha ricevuto e premiato a Palazzo Santa Chiara una rappresentanza della prima squadra della Pallacanestro Chivasso, capace quest’anno di compiere un’autentica cavalcata trionfale nel campionato di serie C Silver, culminata con l’impresa ai play off, fase in cui i chivassesi hanno ottenuto il salto di categoria. Guidati da capitan Andrea Vettori, dal presidente Rudi Cena e dal coach Wannes Pomelari i cestisti della formazione targata Centro Diagnostico Ciglianese Pallacanestro Chivasso hanno ricevuto i ringraziamenti ed i complimenti per aver conquistato la storica promozione in [...]





