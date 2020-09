Una settimana importante per i colori biancoverdi della Pallacanestro Chivasso. Dopo lunghissimi mesi di stop e inattività i ragazzi della Under 18 e della serie C Silver sono tornati in campo. Agli ordini di coach Wannes Pomelari e del preparatore atletico Simone Delli Guanti i chivassesi hanno affrontato l’inizio della preparazione atletica e hanno cominciato a ritrovare confidenza con il pallone.

Dietro la scrivania, invece, è arrivata l’ennesima gratificazione per Rudi Cena. Il Consiglio Direttivo, in carica per il quadriennio olimpico 2021-2024, ha infatti approvato all’unanimità la nomina del dirigente della Pallacanestro Chivasso quale vice presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro. Si tratta di una riconferma per Cena, che già nel precedente mandato ricopriva questo importante ruolo all’interno del Comitato.

Ecco, invece, come sono state suddivise le deleghe in relazione ai settori del Comitato stesso: CIA: Rudi Cena; CNA e CTF maschile: Julio Trovato; Minibasket: Gianpaolo Mastromarco. Settore femminile e CTF femminile: Enzo Tripodina; Campionati Senior: Salvatore Morena; vice delegato: Francesco Visconti; Campionati giovanili: Enrico Marietta e Francesco Visconti; vice delegato: Salvatore Morena.

