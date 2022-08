La Pallacanestro Chivasso è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di serie C Gold. La nuova avventura può così prendere inizio ed in casa biancorossa tutti non vedono l’ora di tornare in campo. Non ci sarà però Angelo Balaara: dopo un solo anno insieme, le strade della Pallacanestro Chivasso di Balaara si sono infatti separate. Un anno ricco di emozioni e successi, in cui l’apporto di Angelo è stato fondamentale per conquistare il salto di categoria. Un anno in cui tutti hanno imparato a conoscere l’uomo oltre al giocatore.

In cabina di regia ci [...]