La FIBA ha confermato le date per la FIBA Basketball World Cup 2023: si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre 2023.

Le date della competizione sono state decise dal FIBA Central Board a seguito di consultazioni con le nazioni ospitanti e con le raccomandazioni dalla Commissione Competizioni FIBA.

La FIBA Basketball World Cup 2023 vedrà la fase a gironi in Indonesia, Giappone e le Filippine, mentre la fase finale avverrà nelle Filippine con sede nella capitale di Manila. Questa è la prima volta nella storia della competizione in cui si giocherà in più di una nazione.

Insieme a questo annuncio, è avvenuto il lancio del sito ufficiale, che sarà aggiornato costantemente durante l’avvicinamento all’evento. http://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023

La FIBA Basketball World Cup 2023 vedrà di nuovo 32 nazionali partecipanti da tutto il mondo, con il format allargato adottato con la FIBA Basketball World Cup 2019 in Cina, il più grande evento International Basketball Federation di sempre.

Organizzata su otto città diverse in Cina, la competizione dello scorso anno ha visto la Spagna vincente contro l’Argentina 95-75 a Pechino alla Wukesong Sport Arena.

Proseguendo sulla linea di successo del nuovo FIBA Competition System implementato nel 2017, il processo di qualificazione prevederà sei finestre in 15 mesi nelle quattro regioni: Africa, Americhe, Asia/Oceania ed Europa.

La strada alla World Cup 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine è partita a febbraio 2020 con l’inizio delle pre-qualificazioni europee, che daranno ad otto squadre l’accesso alle qualificazioni europee. Più tardi nel 2020, le pre-qualificazioni americane daranno a quattro squadre l’accesso alle qualificazioni americane.

Le qualificazioni avverranno tra novembre 2021 e febbraio 2023, con 80 nazionali che competeranno per uno spot alla World Cup. La prima finestra sarà giocata tra il 22 ed il 30 novembre 2021.

Commenti