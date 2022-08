Uno ad uno, il Sea Basket Settimo sta completando il mosaico della prima squadra, attesa ad una nuova stagione nel campionato regionale di serie D. In panchina ci sarà il confermatissimo coach Enzo Patrignani. Ai suoi ordini, i confermati Christian Esposito, Edoardo Zupo, Andrea Buri, Denis Anglesio, Diego Rotella ed Elymane Dieng, solo per citare alcuni volti noti biancoblu. Esposito è stata la prima conferma in casa biancoblu: atleta cresciuto nelle giovanili del Sea, a gennaio 2022 è entrato a far parte del roster dopo un infortunio. Allenatore di base, Christian a [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.