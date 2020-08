“Dal DNA della PMS Basketball nasce TNA, la Torino Nord Academy”. Con queste parole, poco più di un anno Fabrizio Enria, presidente della PMS San Mauro, presentava il nuovo progetto cestistico che vede coinvolti, insieme a San Mauro, la Polisportiva Gandhi e Reba Basket. La Torino Nord Academy è nata con la missione di creare e formare giovani prospetti del territorio di Torino Nord e cintura di Torino, dal punto di vista sportivo ed umano. TNA si prefigge di offrire un servizio sportivo di qualità finalizzato alla formazione motoria, cognitiva e tecnica dell’atleta. L’obiettivo di TNA è quello di coinvolgere tutte le società operanti nella zona di Torino Nord, ampliando una base che, già in partenza, offre degli ottimi numeri: il neonato sodalizio può contare, infatti, su uno staff tecnico composto da 50 persone, di oltre 200 atleti tesserati per quanto riguarda l’attività giovanile e senior e di oltre 600 atleti tra minibasket e scuole. Diversi gli impianti che ospiteranno le attività di TNA: dal PalaBurgo di San Mauro Torinese al PalaMoncrivello, passando per le palestre C. Levi, B. Chiara e Marchesa, fino all’oratorio Rebaudengo e diverse altre strutture della Circoscrizione 6 di Torino. Particolare attenzione ha anche la pallacanestro in rosa: uno dei punti focali del progetto è la creazione di un settore giovanile femminile, che arrivi in tre anni ad avere una squadra per ogni categoria giovanile. Al timone del progetto ci sono lo stesso Enria, nella veste di direttore tecnico, Federico Marco, che ricopre il ruolo di direttore sportivo, e Simone Ricca, figura di riferimento per quanto riguarda il minibasket.

La grande novità dell’estate 2020 è l’ingresso del River Borgaro Basket nella famiglia di Torino Nord Academy. L’ambizioso progetto sportivo si arricchirà di questa nuova importante aggiunta con l’obiettivo comune di continuare a crescere insieme e migliorarsi quotidianamente.

