Nella mattinata di domenica 28 novembre, ai piedi della Sacra di San Michele, i Kangaroos di ATP Gassino Torinese, ospitati dall’Avigliana Basket, hanno affrontato la seconda partita di campionato. Già dal riscaldamento si vedeva l’affiatamento e la voglia di giocare dei giovani atleti collinari.

Nelle prime fasi della partita i Kangaroos si sono portati subito in vantaggio con ottime azioni coordinate in fase di attacco, finendo con un parziale al primo tempo di 9-16 a loro favorevole. Gli avversari non sono però restati a guardare [...]



