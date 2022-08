Vecchie e nuove sfide attendono la Pallacanestro Chivasso nel prossimo campionato di serie C Gold maschile. Il Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha reso note nei giorni scorsi le assegnazioni dei diritti sportivi per la serie C Gold alle società Cus Torino, Valsesia Basket, Pgs Don Bosco Crocetta Torino, Basket Club Serravalle, Amatori Basket Savigliano, Usac Rivarolo Basket 2009, Aona Basket, Pallacanestro Ciriè, Bea Chieri, Collegno Basket, Teens Basket Biella, Derthona Basketball, Next Step Basket Rapallo e, ovviamente, Pallacanestro Chivasso.

In serie C Silver maschile, invece, assegnati e diritti sportivi a Libertas [...]