Doppio appuntamento alla Colletta per i Kangaroos, ospitati dai 5 Pari. I biancorossi gassinesi del biennio 2011-2012 iniziano a prendere le misure con il gioco, essendo molti gli atleti al loro esordio, ma riescono comunque ad esprimersi al meglio con avversari più grandi e preparati. Ottima prestazione anche per i Kangaroos 2010-2011 che con maestria recuperano all’ultimo quarto il divario creato in precedenza.

Il campionato è alle porte e il meglio deve ancora venire!

