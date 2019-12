BASKET. Doppia affermazione dei Kangaroos

Mercoledì 11 dicembre bel successo degli X-Car Kangaroos contro il Bea Leopardi basket Chieri: i canguri si sono imposti 51-43 al termine di una bella partita, giocata con correttezza e rispetto, valori molto sentiti in casa Kangaroos. “Continuiamo a vedere grandi miglioramenti sia come singoli che come squadra” dichiara coach Ivo Audino. “Un grosso ringraziamento va al preparatore Flavio Audino perché sta trasmettendo ai ragazzi il vero e sano spirito sportivo della fatica per il raggiungimento dei risultati”.

I giovani del Biltek Kangaroos si sono invece trovati a giocare a San Giorgio Canavese contro il Golden River per il quinto turno del campionato CSI. Al cospetto di coach Audino si sono presentati tutti in gran forma e vogliosi di esserci e di dare il proprio contributo per poter dare vita ad un’altra bella partita. Dopo un inizio equilibrato, i Kangaroos sono passati decisamente in vantaggio (4-10), mostrando un ottimo gioco di squadra. La reazione del Golden River non è tardata ad arrivare, ma l’ingresso di Giachino ha dato il là all’allungo definitivo degli ospiti, che si sono imposti a fine gara per 37-53.

