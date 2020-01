BASKET. Brillano i Kangurini 2011-2012 di ATP Gassino

E’ iniziato il campionato di basket per i ragazzi del 2011-2012 di ATP Gassino: sabato 11 gennaio, i Kangurini sono stati ospitati dai Teen Panther del TTB Pino Torinese. I sei tempi sono stati giocati con grande entusiasmo: il risultato è stato di 4 tempi vinti dai Kangurini, uno vinto dai Teen Panther ed uno pareggiato. Facce stanche, ma felici, a fine gara.

Ottimo inizio di 2020 per gli X-Car Kangaroos 2006-2007 che con grinta e determinazione hanno portata a casa una vittoria subendo il gioco del BaldiSport solo nel primo quarto, chiuso16-4. Il grande lavoro fatto in questi mesi dagli allenatori Ivo Audino e Alessandro Basei, oltre che dal preparatore Flavio Audino, ha dato i suoi frutti con una rimonta da urlo culminata col successo per 35-47.

