Basilica, duomo e cattedrale!

A prima vista da una lettura superficiale potrebbero sembrare dei sinonimi ma non è così! Il termine basilica vuole dire letteralmente, la casa del re e cioè del Signore. Viene infatti dal greco basileus, che significa re, e da oikos, che vuol dire casa. Ogni chiesa, quindi, può essere considerata una basilica, ma la Chiesa attribuisce solo ad alcune di esse tale definizione e ciò avviene in funzione della loro importanza e valore artistico. Oltre a questo, la basilica deve possedere i mezzi necessari a mantenere il decoro richiesto dal titolo. Invece il termine duomo deriva dal latino domus, che, letteralmente, significa casa. In linea di massima, quindi, il significato etimologico è pressoché identico a quanto vale per la basilica, però, presenta una differenza rilevante, il duomo è la chiesa più importante di una città, per lo più in stile gotico con pilastri e volte che ne esaltano lo slancio in verticale, all’interno della quale alloggiava l’arciprete che presiedeva al presbiterio della città in questione. Se il duomo si trova presso una città che è sede vescovile, prende il nome di cattedrale, ossia la chiesa principale della diocesi, detta così perché il vescovo ha lì il suo trono o “cattedra”. Insomma, la principale differenza che c’è tra duomo, cattedrale e basilica consiste prettamente in una questione di importanza. Non solo, comunque, gli edifici fra loro differiscono pure per l’architettura con la quale sono stati edificati, che, in alcuni casi, è molto dissimile anche fra edifici risalenti al medesimo periodo. Quello che è importante sono gli animi dei fedeli che le frequentano e con le loro preghiere ne danno vero arricchimento spirituale!

Favria, 22.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nel mondo esistono tanti tipi di intelligenza, ma un solo tipo di stupidità. Felice lunedì.

Commenti