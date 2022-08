Svolti i test medici a Verona, è iniziata ufficialmente domenica 7 agosto la lunga estate della Nazionale Italiana Under 18 di baseball, chiamata per 6 settimane a una lunga sequenza di impegni che comprendono l’Europeo in Repubblica Ceca (13-20 agosto) e culmineranno con la Coppa del Mondo in Florida (9-18 settembre), passando da un importante periodo di affinamento a Toronto. Tra i convocati, Williams Wong del Baseball Club Settimo.

Il primo appuntamento, e tappa di avvicinamento al torneo continentale, è stato il Gateway Tournament di Regensburg, in Germania, focalizzato sull’analisi del [...]