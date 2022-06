Williams Wong, classe 2005 tesserato con il Baseball Club Settimo, già vice-campione d’Europa, è stato convocato dal manager della Nazionale Italiana di Baseball Under 18 Francesco Aluffi per il raduno selettivo che il 14 giugno si terrà a Grosseto, propedeutico per la scelta del roster della squadra che disputerà l’Europeo di Ostrava e Brno in Repubblica Ceca, previsto per la metà di agosto, ed il Mondiale di settembre in Florida, negli States.

