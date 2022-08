Pronostici rispettati a Settimo Torinese dove il Baseball Club Settimo di Ernesto Wong si impone con una doppietta (10-0 all’ottavo inning, 13-0 al settimo inning) sui Metalco Dragons, appropriandosi provvisoriamente del secondo posto in classifica in serie A. Gara 1 dalle due facce: dopo un inizio regolato dai lanciatori, con il BC Settimo capace di segnare un solo punto nel terzo inning su singolo di Carlos Boza, la partita cambia dal sesto inning in poi con i piemontesi che siglano nove punti per chiuderla all’ottavo inning prima del limite. Sugli scudi Yoel [...]





