Valeria Desuò ha solo quattordici anni, ha lo sguardo spaesato, ma sa che non c’è modo migliore per salutare suo padre Emiliano, volato via troppo presto. Dopo il minuto di silenzio, scende in campo e lancia la prima palla della partita di serie A2 tra Baseball Club Settimo e Senago Milano United, con il conforto dell’abbraccio collettivo di tutti quelli che in Emiliano Desuò vedevano un amico, un ex-atleta, o ancora di più, l’uomo che ha scritto l’incipit della storia del BC Settimo. Emozione e commozione per l’avvio di una giornata che segna il ritorno casalingo del campionato di serie A, dopo la pausa estiva. Nel weekend precedente i settimesi avevano incontrato il Cagliari, sul campo neutro di Milano, agguantando un pareggio. Ora sono chiamati al confronto contro la formazione

lombarda. Sul monte va in scena lo stesso schema di sempre. In gara 1, vinta 9-3, parte Mattia Varalda rilevato dopo il quarto inning da Federico Calvo. I ragazzi di Ernesto Wong, contro la squadra in cui il tecnico militò fino al 2012, iniziano forte: nella parte bassa del terzo inning entrano 4 punti grazie ad un triplo da due punti di Federico Calvo e a un doppio di Martin John Provero, in grande forma.

In gara 2 sale sul monte Simone Salvatore, rilevato ancora da Calvo, ma i giochi sorridono ai lombardi che vincono in rimonta per 3-2, mentre i settimesi non riescono a trovare una valida con basi piene. Migliore in campo proprio Federico Calvo, ma da segnalare anche l’esordio casalingo del giovanissimo Williams Wong, appena quindicenne, che segna la sua prima valida nel campionato di serie A.

