BASEBALL. Storico terzo posto nella Final Four Nazionale Under 15 per i Red Clay Castellamonte

Se ad inizio stagione qualcuno avesse anche solo lontanamente sognato il terzo posto in Italia dell’Under 15 dei Red Clay Baseball&Softball Castellamonte, sarebbe stato preso senza alcun dubbio per matto. Invece dopo una stagione esaltante, pur tra mille difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e non solo, la squadra [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti