BASEBALL. Run Home Gassino sul diamante di Torino insieme all’Aosta Bugs

I ragazzi di Run Home Gassino sono scesi in campo nelle file dell’Aosta Bugs a Torino. Una splendida giornata per i collinari che hanno colto la sfida del diamante raggiungendo appieno i loro obiettivi personali. “Puntiamo ad un costante miglioramento ed oggi i ragazzi hanno dato dimostrazione di grande crescita personale e di squadra” commenta il manager Ivo Audino. “Abbiamo stretto collaborazione con Aosta che ha a cuore, come noi, il percorso educativo del ragazzo nel suo insieme. Grazie a questo legame porteremo la nostra piccola realtà di 16 atleti a confrontarsi con le squadre di tutto il Piemonte”.

Commenti