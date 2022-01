Un bellissimo sabato pre natalizio all’insegna del divertimento con il mini baseball: le squadre di Baseball Club Settimo, Avigliana Bees, Castellamonte Kings e ASD Grizzlies Torino 48 si sono sfidate in campo al PalaBianco di Buttigliera Alta per il torneo Babbo Natale 2021, manifestazione che in passato è stata annullata a causa del Covid-19.

Ben 10 i mini-atleti del BC Settimo presenti, che si sono battuti come dei “leoncini”.

Commenti