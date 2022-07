Con il doppio successo di sabato a Padova, il Baseball Club Settimo resta imbattuto nel girone di ritorno di serie A e raggiunge il terzo posto nel girone D1. La trasferta contro Padova era crocevia fondamentale per gli obiettivi dei settimesi, rientrare nella corsa per la Coppa Italia ed aumentare il margine di sicurezza sull’ultima in classifica: missione compiuta!

Gara 1, vinta dal BC Settimo con il punteggio di 2-12, si può descrivere con un dato significativo del gap in attacco a favore degli ospiti: AVG di .406, h3 [...]



