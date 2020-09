Nel recupero della prima giornata del campionato nazionale di serie A2, il Baseball Club Settimo ospita l’ostico Bollate Baseball Club 1959. Nel primo incontro, i padroni di casa si portano in vantaggio 1-0 già nel primo inning, ma vengono raggiunti sul punteggio di parità nella parte alta del quinto inning. Sul diamante Valter Aluffi regna l’equilibrio, ma nel sesto inning il BC Settimo di Ernesto Wong segna due punti e mette una seria ipoteca sul successo finale, con il punteggio difesa con i denti nella parte alta del settimo e ultimo inning. In gara 2, il Bollate parte forte segnando subito due punti e la rincorsa del Baseball Club Settimo durata tutta la gara non va in porto: il punteggio di 0-2 non cambierà più sino al termine del match.

Nel fine settimana, in campo anche l’Under 18 del Baseball Club Settimo, vittoriosa per 7-13 sul campo del Porta Mortara. Dopo due turni non troppo convincenti, nella prima giornata del girone di ritorno gli under 18 settimesi ritrovano il successo a Novara. La gara ha visto un sostanziale equilibrio delle due formazioni fino al quarto inning, con vantaggio ora dei padroni di casa ora del BC Settimo. Al quinto inning la squadra ospite avanza di un punto, portandosi sul 4-5, ma la svolta avviene alla sesta ripresa, quando l’attacco settimese riesce ad infilare tre punti. Sembra fatta, ma il rilievo sul monte di lancio fatica ad ingranare e ad approfittarne è il Porta Mortara, che pareggia il conto. Ci pensa però l’attacco settimese, in grande spolvero, a togliere le castagne dal fuoco, segnando a ripetizione e propiziando lo score finale di 7-13.

Infine, da segnalare che la partita dell’Under 12 del Baseball Club Settimo contro il Vercelli è stata persa a tavolino perché i settimesi erano solo in 6 e hanno avuto in prestito giocatori dalla squadra avversaria.

Commenti