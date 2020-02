BASEBALL. I Run Home rappresentano sul diamante l’ATP Gassino

Continuano a brillare i Run Home tra le file dei Bugs Baseball. In Western League, gli under 12 del manager Ivo Audino fanno il pieno di emozioni: Nicolò Demasi conquista tre volte casa base e con le sue battute porta a casa cinque punti; un difesa non è da meno, con otto out all’attivo. Ottimi riscontri anche per Luca Capetti che fa il giro del diamante quattro volte e batte altre cinque valide che fanno andare a punti i suoi compagni. Questi ragazzi, in costante crescita qualitativa e quantitativa, danno vigore alla giovane società di Baseball Run Home di ATP Gassino.

