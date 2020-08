Lunedì 17 agosto 2020 è una data che la città di Settimo Torinese ricorderà a lungo. In serata, infatti, l’Esecutivo della Confederation for European Baseball ha preso una decisione storica: le partite degli Europeo 2021 di baseball si svolgeranno a Settimo Torinese, Avigliana e Torino.

I vertici europei hanno comunicato la decisione assunta nell’ultimo Consiglio dei primi del mese e secretata fino a poco fa. Una parte degli incontri della massima competizione continentale si svolgeranno allo stadio Valter Aluffi di via Torino e vedranno affrontarsi le 16 nazionali qualificate ai Campionati. La manifestazione dovrebbe svolgersi nell’estate 2021.

Queste le prime impressioni di chi ha lavorato dietro le quinte per il coronamento di questo sogno: «Un risultato straordinario per la nostra città – commenta la sindaca Elena Piastra – L’Europeo di baseball porterà alla ribalta il nome di Settimo in ambito sportivo e non solo. Sarà una bella occasione per far conoscere la nostra città e attrarre persone e investimenti, dovremo essere bravi a cogliere questa grande opportunità per portare benefici a tutta la Città».

«Ospitare un Campionato Europeo conferirà a Settimo Torinese un prestigio sportivo internazionale – interviene l’assessore Daniele Volpatto – La vittoria della nostra candidatura è il coronamento di un grande lavoro fatto insieme alla Federazione Italiana che ha puntato su di noi e al Baseball Club Settimo della presidente Patrizia Sciarrilli. Adesso dobbiamo prepararci: occorrerà fare alcuni adeguamenti degli impianti e lavorare per accogliere squadre, dirigenti e appassionati in città»

«Questo conferimento» ha commentato a caldo il presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball Andrea Marcon «segna il ritorno dell’Italia al vertice non solo sportivo, ma anche organizzativo delle nostre discipline. Il 2021 sarà un anno in cui il nostro paese sarà il centro indiscusso del movimento europeo, con una serie di appuntamenti che potranno non solo enfatizzare l’entusiasmo dei nostri operatori e sostenitori, ma anche essere lo strumento per ‘catturarne’ tanti altri». Anche il consigliere federale Marco Mannucci, membro del direttivo della CEB provato da tre settimane di campagna intensissima, esprime tutta la sua soddisfazione: «I colleghi del board CEB hanno compreso il valore della nostra proposta, da un lato riconoscendo l’importanza di un movimento che esprime la seconda squadra più titolata del continente, dall’altro valutando l’impegno collettivo di un territorio e di una Regione che fanno dell’accoglienza e dell’eccellenza nell’impiantistica sportiva uno dei propri punti di forza. È incredibile che l’Italia non abbia ospitato questa manifestazione da oltre 20 anni: oggi abbiamo corretto questa anomalia». L’Europeo 2021 baseball a Settimo sono realtà!

