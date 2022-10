Lo staff tecnico dell’Accademia Piemonte di baseball ed il direttore Gianmario Costa, valutati gli atleti che hanno preso parte al try-out selettivo svolto a Torino lo scorso 21 settembre, hanno reso noto e comunicato la lista dei 14 corsisti che faranno parte dell’Accademia Piemonte 2022/2023. Tra i prescelti, Diego Bolla, classe 2006 del Baseball Club Settimo.

A Diego vanno le congratulazioni del Direttivo del BC Settimo: “Un risultato che che corona una stagione di grande impegno e soddisfazioni per Diego, dall’esordio sul monte in Serie A alla Coppa delle Regioni, al campionato Under 18. Un [...]