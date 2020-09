Il Baseball Club Settimo di serie A2 nel fine settimana appena trascorso ha osservato il turno di riposo in campionato. Domenica 27 settembre, sul diamante del complesso sportivo Valter Aluffi, i ragazzi di Ernesto Wong affronteranno il Baseball Club Cagliari, formazione appaiata in classifica ai settimesi nel girone A con un bilancio di 7 gare vinte ed altrettanti incontri persi. Per il BC Settimo, la possibilità di conquistare il bottino pieno e prendere il largo sulla compagine sarda.

In campo invece l’Under 18 del Baseball Club Settimo, presentatasi in formazione ampiamente rimaneggiata contro gli Athletics Novara. L’attacco settimese, nonostante alcune valide che portano corridori in base, non riesce a capitalizzare e la difesa si perde in disattenzioni che costano care, tanto che gli Athletics si portano avanti di 3 punti, lasciando il BC Settimo a quota 0 fino alla quinta ripresa. Quando il pubblico fuori dal campo già perde la pazienza e le speranze di una facile vittoria, ecco che Giuseppe Coppolino, “Coppo” per gli amici, ti piazza un triplo d’oro che cambia le sorti della partita. Uno swing magistrale va a piazzare la palla a fondo campo dietro all’esterno destro, che fa fatica a recuperarla. Corre Giuseppe tra le basi: prima, seconda, mentre dalla panchina si alzano grida di incitamento, ci sta anche la terza, poi si ferma e respira. Basta questo a cambiare il vento. Entra il punto di Giuseppe per l’1-3 e poi altri 3 che invertono il bilancio di gara, andando a segnare una vittoria per 4-3 sofferta ma meritata, soprattutto per aver saputo recuperare concentrazione e orgoglio, nel momento opportuno.

Ad una gara dalla fine del campionato regionale si consolida la classifica, con il Baseball Club Fossano, già campione regionale, e il BC Settimo, secondo, che accedono alla fase nazionale.

Commenti