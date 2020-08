Bisognerà attendere lunedì 17 agosto per conoscere il destino delle città di Settimo Torinese, Torino ed Avigliana, candidate ad ospitare i Campionati Europei 2021. Lunedì 3 agosto, infatti, si è riunito l’esecutivo della Confederation of European Baseball, ma dopo due ore di discussione nessuna decisione è stata ufficializzata.

Questo il commento dell’assessore allo Sport settimese Daniele Volpatto: “Occorrerà aspettare il 17 agosto per sapere se la nostra città ospiterà gli Europei di Baseball del 2021. Infatti, dopo due ore di discussione il Consiglio della CEB del 3 agosto si è chiuso in silenzio stampa, comunicando esclusivamente che le decisioni prese verranno diramate a seguito della riunione del 17 agosto, a valle degli approfondimenti su un’altra candidatura correlata, relativa all’edizione 2023. Rimaniamo quindi in fiduciosa attesa di sapere poco dopo Ferragosto le decisioni prese ad inizio mese”.

Oltre all’amministrazione comunale di Settimo Torinese ed ai vertici della Federazione Italiana Baseball e Softball, anche il Baseball Club Settimo è in trepida attesa. Ospitare gli Europei del 2021 sarebbe un sogno: questa è una manifestazione che si svolge a cadenza biennale ed assegna il titolo di campione d’Europa. La prima edizione si svolse in Belgio nel 1954 e da allora l’Italia ha ospitato la competizione sette volte. La prima fu a Roma nel 1956 in occasione della terza edizione, vinta dai Paesi Bassi, poi venne Milano nel 1964 quando i Paesi Bassi, ancora vittoriosi, arrivarono a quota sei edizioni vinte consecutivamente. L’Italia in quell’occasione si piazzò sul gradino d’onore, ma nell’edizione 1975, giocata in Spagna, salì finalmente sul gradino più alto. Quello non fu però l’unico trionfo italiano. Il medagliere italiano vanta all’attivo 31 medaglie: 10 d’oro, 17 d’argento e 4 di bronzo, che piazzano l’Italia del baseball al secondo posto dopo i Paesi Bassi con 32 medaglie e davanti alla Spagna più distanziata con 18 medaglie complessive. Niente male per uno sport che chiamano minore e che silenziosamente porta avanti la sua eccellenza.

Se fosse confermato, il Piemonte ospiterebbe per la prima volta la rassegna continentale del batti e corri al maschile, dopo che nel 1995 Settimo Torinese ospitò l’Europeo di softball. In quell’occasione vinse proprio l’Italia, già campionessa in carica, davanti alla temibile Olanda in una gara al cardiopalma, chiusa nei tempi regolari sul 4-4 e sbloccata dopo due extra-inning.

In campo per la finalissima allora c’erano anche due piemontesi: la settimese Piera Panico, emozionata davanti al suo pubblico, e la novarese Cecilia Graziano.

