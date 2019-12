I Run Home di ATP Gassino sono stati protagonisti tra le fila dei Bugs Aosta giocando in Valle con ottimi risultati. Pietro Bassino al suo esordio ha conquistato casa base due volte e con le sue battute ha portato a punti tre suoi compagni. Ottima prestazione anche per Nicolò Demasi che ha portato a casa 7 punti e due out in terza.

“Obbiettivi pienamente raggiunti” dichiara il manager gassinese Ivo Audino “. Sono veramente soddisfatto della crescita dei miei ragazzi”.

