Tre giovani talenti del Baseball Club Settimo sono stati convocati al raduno di selezione della Nazionale Italiana Under 15 in programma nella giornata di domenica 1 marzo a Reggio Emilia: stiamo parlando di Daniele Adamo, Stefano Cirillo e Williams Wong, un terzetto che vanta ormai una consolidata presenza nelle convocazioni azzurre. Il raduno nazionale dell’1 marzo a Reggio Emilia, così come quello di sabato 29 febbraio, è stato organizzato per preparare la partecipazione della Nazionale Italiana alla Coppa del Mondo Under 15 di baseball del WBSC in Messico, in programma dal 14 al 23 agosto, pochi giorni dopo la fine dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

