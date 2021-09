Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sono giorni frenetici in casa Baseball Club Settimo. Manca davvero poco al 12 settembre, data in cui la Nazionale Italiana Seniores di baseball debutterà nei Campionati Europei 2021 proprio allo stadio Valter Aluffi di Settimo Torinese contro la Grecia. Un momento storico per il sodalizio guidato dalla presidente Patrizia Sciarrilli e per tutta la città, che avrà l’onore di ospitare gli azzurri e una competizione internazionale di prestigio come gli Europei.

In [...]