BARONE CANAVESE. Sono iniziati i lavori del 2° Lotto per taglio fronde e alberi su strade comunali e Sentiero delle Pietre Bianche, dal “Pratval” fino all’area di sosta in cima alla collina.

Così il sindaco Alessio Bertinato, da sempre in prima linea per la tutela del territorio: “Grazie alle squadre forestali della Regione Piemonte. Manutenzione NO STOP”.

