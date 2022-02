BARONE CANAVESE. Infortunio sul lavoro per un operaio di 51 anni che ha inalato del metil etil chetone perossido restando intossicato. E’ successo questa mattina all’interno di una ditta specializzata nella produzione di modelli per fonderie.

L’uomo, residente a Torino, aveva appena incominciato il suo turno di lavoro quando ha inalato la sostanza utilizzata come solvente, o come fluido per la lavorazione dei metalli. Il primo sintomo registrato dall’uomo è stato un forte bruciore alla gola che ha portato i responsabili della ditta a chiamare subito il 118. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è [...]