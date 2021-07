Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ottimo risultato per il Comune di Barone Canavese, all’ottavo posto tra i Comuni Ricicloni piemontesi sotto i 5000 abitanti.

L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, è nata nel 1994 e permette ai Comuni che aderiscono di verificare e dare evidenza agli sforzi compiuti per diffondere sempre di più la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei propri rifiuti.

La classifica dei Comuni Ricicloni tiene in considerazione una duplice [...]