“La partecipazione a manifestazioni non autorizzate costituisce violazione di specifiche norme con conseguenti sanzioni e rilievi anche di carattere penale”. Lo ricorda la Prefettura di Torino dopo che sui sociali sono apparsi “comunicati con i quali alcuni gruppi pubblicizzano un appuntamento per domani pomeriggio a Chivasso al fine di manifestare il dissenso per i provvedimenti adottati nei confronti dell’attività commerciale de ‘La Torteria’ per violazione della normativa di contenimento alla diffusione del Covid-19”.

L’attività è stata chiusa su disposizione della stessa Prefettura, ma è rimasta aperta. Dal momento che per domani in Piemonte sono ancora vigenti le disposizioni per la ‘zona arancione’, la Prefettura ricorda che “non è consentito lo spostamento da un Comune all’altro senza giustificato motivo e che, comunque, è fatto obbligo di indossare la mascherina e di osservare il distanziamento interpersonale, in applicazione alla normativa anti Covid”. Le violazioni alla normativa anti Covid, conclude la Prefettura di Torino, prevedono l’irrogazione di sanzioni pecuniarie da 400 a mille euro ciascuna e taluni comportamenti possono implicare anche l’applicazione di sanzioni penali” .

