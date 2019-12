BARI. Avaria sul Lecce-Milano, Natale in treno per decine passeggeri

Decine di passeggeri partiti ieri mattina da Lecce e diretti a Milano, hanno dovuto trascorrere il Natale a bordo del Frecciargento 8824 a causa di un guasto che ha fatto fermare il treno, sul quale era andata anche via la luce, nelle campagne a poche centinaia di metri dalla stazione di Fidenza, alle 18.23. Qui i passeggeri hanno dovuto aspettare circa quattro ore prima che un altro treno li caricasse per portarli a Fidenza. Da qui un Frecciarossa li ha trasportati a Milano dove sono giunti all’1 di notte mentre l’arrivo era previsto poco prima delle 19. La notizia è riportata da Repubblica e confermata all’ANSA da Trenitalia che spiega: “Si è trattato di un guasto tecnico imprevedibile. Il personale di bordo ha provato a risolvere il problema ma non era possibile”. Repubblica riporta le voci di alcuni passeggeri che spiegano di aver dovuto “fare pranzo e cena di Natale nel treno, trascorrendo ore al buio totale: siamo stati noi stessi a fare luce utilizzando le piccole torce che qualcuno aveva in valigia”. A “un certo punto – proseguono – hanno deciso di spostarci nelle prime due carrozze dove almeno c’erano le luci di emergenza”. In un video pubblicato dal quotidiano si vede un macchinista che parla ai viaggiatori: “Questo è un treno nuovo, ancora da cablare”, dice. Trenitalia sottolinea che “nelle ore di attesa le persone a bordo non potevano scendere per motivi di sicurezza, ma abbiamo garantito loro tutta l’assistenza possibile, con acqua e generi alimentari. Inoltre gli sarà rimborsato totalmente il biglietto”. Una volta arrivati a Milano, aggiunge Trenitalia, “sono stati accolti nella sala Frecce, e a nostre spese è stato consentito a chi doveva di proseguire il viaggio in taxi oppure di passare la notte in albergo”.