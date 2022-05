Barbarus hic ego sum…

Per gli antichi Greci l’incespicare nel linguaggio era assimilato alla condizione di barbaro.

Nel corso della storia molte persone ne hanno sofferto, tra loro numerosi sovrani, scienziati e noti artisti. Purtroppo per secoli la la balbuzie ha costituito un marchio negativo per gli esseri umani, mi viene in mente il matematico Niccolò Fontana, meglio noto come Tartaglia a causa della sua balbuzie. Come dicevo prima per gli antichi greci, gli stranieri erano chiamati barbari, in latino poi barbarus, con il significato che davano i greci con il lemma “bárbaros,straniero” nel senso di balbettante, incapace di farsi capire. Come si vede una classificazione a doppio taglio. Lo dice una lettera di Aristotele che consigliava ad Alessandro, scriveva Plutarco, di comportarsi coi greci da stratega, con i barbari da padrone e di curarsi degli uni come amici e famigliari, degli altri come animali e piante.

Anche tra gli antichi cinesi si parlava degli stranieri che vivevano nelle steppe ai margini della terra di mezzo come abitanti che parlano un linguaggio incomprensibile. Di conseguenza, per i cinesi del I secolo d.C. un governo saggio deve trattarli come bestie selvagge.

Nella storia umana gli affetti da balbuzie famosi sono tanti, da Mosè per il quale si dice che aveva una ferita subita da bambino alla bocca a causa della prova, cui l’aveva sottoposto il faraone facendogli scegliere tra un gioiello d’oro e una brace che il piccolo portò alla bocca perché luccicava ancora di più?

Balbuziente era il re Battos, in greco antico, balbuziente, fondatore della colonia greca della Cirenaica.

Sempre Plutarco affermava che Demostene, un personaggio storico, famoso filosofo greco che soffriva di balbuzie. Questi pur afflitto da tale difficoltà non si arrese mai e la vinse, fino a diventare il più grande oratore della storia ellenica. Demostene per porre rimedio a una pronuncia poco chiara e alla balbuzie e riuscire ad articolare bene le parole, si infilava in bocca dei sassolini e contemporaneamente declamava qualche passo; volendo, inoltre, rinforzare anche la voce, faceva conversazione mentre correva o si inerpicava per qualche salita e intanto, tutto d’un fiato, proferiva discorsi o versi, esempio importante per tanti balbuzienti.

Le balbuzie sono semplicemente un problema espressivo, non legato né all’intelligenza, né al talento, come dimostra il fatto che molti grandi della scienza e delle arti fossero balbuzienti.

Da Luigi II detto il Balbo re della Provenza e dell’Aquitania, dal conte Oliba detto Cabreta, signore della Cerdanya, citato nelle cronache medievali perché faticava tanto a estrarre le parole che batteva la terra tre volte come una capretta, all’imperatore d’Oriente Michele II il Balbo.

Anche San Carlo Borromeo soffriva di balbuzie.

Ma pure Luigi XIII, il figlio di Caterina de Medici, re di Francia era balbuziente. Si narra al riguardo che un giorno mentre era a caccia, il re Luigi XIII, avendo perduto di vista il falco da lui lanciato un momento innanzi, si volse a un cavaliere seguito che gli si trovò vicino in quell’istante e si mise a gridargli: “L’oi… l’oi… l’oi… l’oi… l’oiseau”, per domandargli se vedeva dov’era volato l’uccello. Il cortigiano a cui si era rivolto era il conte di Thoiras, che per la prima volta era stato ammesso a una caccia reale e che, avendo ben capito ciò che sovrano gli domandava, prese subito a rispondergli sullo stesso tono: «Le voi… le voi… le voi… le voilà…» Immaginatevi il re di Francia che divenne, dicono i testimoni paonazzo in volto. Per fortuna era sopraggiunto in quell’istante un altro cortigiano il quale fu pronto a dire al re: che ignorava del fatto che il conte di Thoiras aveva l’onore di essere balbuziente!. Ed ecco che il conte di Thoiras fece perfino carriera.

Famoso è stato Giorgio VI d’Inghilterra, il padre della regina Elisabetta II, la cui storia è stata raccontata ne “Il discorso del re”, vincitore di quattro Oscar. Film magnifico che trascurava un dettaglio: anche Winston Churchill, che inciampava spesso nella balbuzie.

Altri balbuzienti famosi sono stati Alessandro Manzoni, Anthony Quinn, Tiger Woods, Marilyn Monroe, Alberto di Monaco, per arrivare a Joe Biden.

A proposito dei barbari chiamati dagli antichi Romani, Ovidio, esiliato, sul Mar Nero, cosi si sfoga: “Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis”, qui il barbaro sono io, perché nessuno mi capisce.

In conclusione quando incontriamo un nostro simile la comunicazione parte non dalla bocca che parla ma dall’orecchio che ascolta e personalmente ritengo che tutti balbettino e non solo nell’incespicare su di una parola, ma scivolano su certi ragionamenti e per loro l’unica cura è quella di imparare a ragionare come essere umani e non come bestie.

