Lavori per 160mila euro sul torrente Malone per mettere in sicurezza i territori di Barbania e Rivara dalle alluvioni. Gli interventi e la progettazione sono stati finanziati dalla Regione Piemonte e mercoledì scorso è avvenuto un sopralluogo con il consigliere regionale della Lega canavesano Claudio Leone.