BARBANIA. E’ una storia a lieto fine quella del tornante sulla Sp23, che in un articolo uscito il 5 aprile su questo giornale segnalavamo come pericoloso per gli automobilisti, soprattutto di notte. Ora, quel tornante è stato finalmente asfaltato da Città Metropolitana, che ha provveduto a effettuare il lavoro su segnalazione del sindaco di Barbania, Giuseppe Drovetti.

Drovetti, vedendo in che condizioni versava quel tornante e tenendo conto che ricadeva sotto il suo Comune, si era dato da fare per chiedere a Città Metropolitana un intervento immediato.

Era stato promesso un intervento entro l’estate, e la [...]