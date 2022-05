BARBANIA. Il Comune aveva ristrutturato dei locali di proprietà della parrocchia per accogliere dei profughi ucraini. I locali erano quelli della Casa dei Barbaniesi. Ci erano poi voluti diversi giorni per attendere l’ok dalla Prefettura.

“Era solo per la convenzione – spiega il sindaco Giuseppe Drovetti – necessaria per il rendiconto da parte del comune delle spese di gestione dei locali”. La Prefettura non aveva neanche l’ultima parola, ma doveva passare per il Ministero prima di dare il via libera definitivo.