BARBANIA. Sulla Sp23, uscendo da Rocca per andare verso Nole, c’è un tornante che fa pena: a percorrerlo si rischia di farsi male seriamente, soprattutto di notte. Il motivo? A ridosso della linea esterna che demarca la carreggiata ci sono due buche gigantesche, poco visibili di notte venendo da giù e affrontando il tornante il salita.

Ma anche di giorno il pericolo non è meno evidente: affrontando il tratto di strada in auto ci si accorge benissimo che si perde stabilità (a meno che non guidiate un suv…). Non è [...]