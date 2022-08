BARBANIA. La scorsa settimana, La Voce aveva richiesto a Città Metropolitana delucidazioni in merito alla Sp21 nel tratto che collega località Buretta (frazione di Rocca) e Vauda, passando per Barbania. La strada è infatti dissestata in vari punti e alcune banchine sono cedevoli.

La Direzione Viabilità di Città Metropolitana ha così inviato una nota stampa come risposta alle domande del giornale. “Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – spiegano dall’ufficio – la Città metropolitana di Torino ha recentemente eseguito estesi interventi di bitumatura che hanno interessato tratti significativi delle Strade Provinciali 723 [...]



