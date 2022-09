BARBANIA. “Il PD ha perso in una campagna elettorale molto breve, sostanzialmente mediatica e sbagliata perché impostata sulla paura dell’altro”. L’ex parlamentare del PD, Francesca Bonomo, inquadra così la sconfitta del suo partito alle elezioni del 25 settembre in una nota stampa divulgata martedì.

La Bonomo ha perso il suo posto di deputata dopo essere stata candidata al plurinominale al secondo posto nel collegio che comprendeva tutto il Canavese e non solo, con la minaccia della destra a trazione Fratelli d’Italia alle porte. Non ce l’avrebbe fatta nessuno, e non ce l’ha fatta manco lei.

All’indomani [...]