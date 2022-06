Premessa: mi rivolgo ai Lettori con una introduzione un po’ particolare… Questo articolo, in maniera insolita, potrebbe essere un attestato di promozione, affisso alla bacheca di una scuola. Ma ho scelto di premiare tutti i ragazzi che, con buona volontà e impegno, in questo periodo sociale, hanno scelto di impegnarsi tanto e di studiare musica e canto, per permettere alla loro Scintilla Divina di elevarsi e cercare nella vita anche la Luce! Al termine della lettura, se questo articolo verrà pubblicato, ognuno potrà capire meglio cosa significa essere giovani “oggi”. Grazie!